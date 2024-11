MotoGp Martin | Negli ultimi giri ho cominciato a piangere

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 nov. (askanews) – “Non so cosa dire, è fantastico. Sono totalmente scioccato, è per la mia gente, per la mia famiglia e per tutte le persone che mi hanno supportato. Questa vittoria è per loro”. Così Jorgesubito dopo il successo del titolo mondiale didopo il terzo posto nel Gp di Barcellona. “– continua – non riuscivo neanche a guidare, hoanche aed è stata una gara emozionante per me. Grazie alla mia gente, questa vittoria è tutta per loro. È stato un percorso lungo, con tante cadute e infortuni, ma alla fine siamo qui a celebrare. Grazie a tutti i fan, è una vittoria anche per Valencia come pilota spagnolo, speriamo che la situazione possa migliorare. Godiamoci il momento che è la cosa più importante, adesso siamo sollevati dalla tensione”.