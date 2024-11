Lidentita.it - MotoGp, a Barcellona vince Bagnaia ma festeggia Martin: Jorge è campione

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) –il suo primo titolo. Atrionfa, all'undicesima vittoria in stagione, ma are è lo spagnolo, che chiude terzo e conquista il Mondiale, dopo una lotta che, con Pecco, è durata tutta la stagione. Alla fine sono 10 i punti di vantaggio in classifica generale di, ., amaL'Identità.