Oasport.it - Moto3: l’Italia a secco di vittorie da due anni. Luca Lunetta è il nuovo faro?

Non si può parlare di presente, senza pensare al futuro. E in tal senso non mancano le preoccupazioni nel mondo della MotoGP italiana. Sì perché in, vera fucina di talenti, ormai manca la vittoria in un Gran Premio da due. Un dato che non può davvero fare dormire sogni tranquilli in vista dei prossimi.Torniamo indietro nel tempo: l’ultimo successo di un pilota azzurro in una gara della classe più leggera risale addirittura al 2 ottobre 2022, giorno del trionfo di Dennis Foggia, all’epoca in sella alla Leopard Racing davanti ad Ayumi Sasaki e Riccardo Rossi. Dopo più di ventiquattro mesi, nessun centauro nostrano è mai più salito sul gradino più alto. E anche i podi, a dir la verità, non sono stati certamente numerosi.Nell’annata sportiva 2023 l’unico piazzamento in top 3 era arrivato con Andrea Migno in Argentina.