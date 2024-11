Fanpage.it - Moto si schianta sul muretto: morto 18enne, l’amica 17enne in pericolo di vita a Vico Equense

Grave incidente nella notte lungo la statale 145 Sorrentina, in località Bikini: un giovane di Castellammare di Stabia (Napoli) èsul colpo, l'amica è stata ricoverata in ospedale in condizioni gravissime.