Tpi.it - Moto GP Barcellona 2024 streaming e diretta tv: dove vedere il Gran Premio

Leggi su Tpi.it

GPtv:il, in chiaroQuesto pomeriggio, domenica 17 novembre, alle ore 14 va in scena ildiGP di, decisivo per l’assegnazione del titolo mondiale con il nostro Pecco Bagnaia che sfida Jorge Martin. Ieri la gara sprint. IlSolidarietà inizia oggi alle ore 14. Mavederlo intv e in? E in chiaro? Ecco tutte le informazioni.In tvSi tratta del weekend decisivo per l’assegnazione del titolo, con lo spagnolo che dovrà gestire un vantaggio di 24 punti per laurearsi per la prima volta campione del mondoGP. Bagnaia insegue, invece, il terzo Mondiale di fila in top class e proverà a rovinare i piani del rivale. Appuntamento oggi, domenica 17 novembre, alle ore 14 con la partenza del