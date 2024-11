Lanazione.it - Morto in moto, l’addio a Giovanni. Folla e lacrime al funerale: "Il tuo sorriso un faro per gli altri"

Torgiano si è fermata per dare l’ultimo saluto aSpedaletti Trabalza. Alla chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo si è svolto ieri mattina ildel 18enne,una settimana fa in un incidente stradale a pochi passi da casa. Il ragazzo stava tornando dalla sua famiglia dopo aver arbitrato una partita di basket giovanile, all’incrocio per Brufa lo scontro con l’auto condotta da un 28enne, suo compaesano. L’impatto non ha lasciato scampo ache è, poco dopo il ricovero, al Santa Maria della Misericordia di Perugia dove era stato trasportato in condizioni già molto critiche. Appassionato di basket, era un apprezzato arbitro. In sua memoria, la Federazione italiana pallacanestro aveva disposto un minuto di silenzio prima dell’inizio di tutti gli incontri della domenica successiva alla sua morte.