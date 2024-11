Sport.periodicodaily.com - Montenegro-Turchia: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 4 di Lega B di Nations League 2024/2025. Gli ospiti devono vincere per festeggiare la matematica promozione contro i padroni di casa già retrocessi.si giocherà martedì 19 novembre 2024 alle ore 20.45 presso il Podgorica Stadion.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Poco esaltante il cammino dei padroni di casa in questo girone di Nations League, soprattutto in trasferta dove la Nazionale di Prosienicky ha incassato soltanto sconfitte. I turchi si sono rilanciati alla grande grazie all’arrivo di Montella, come ha dimostrato il cammino in questa Nations League condotto costantemente in testa grazie ad una certa continuità di risultati. Adesso l’ultima sfida per mettere il sigillo su questa promozione.LE(4-3-3): Nikic, Marusic, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Bakic, Jankovic, Jovocic, Krstovic, Mugosa, Camaj.