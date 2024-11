Ilgiorno.it - Milano, scala il palazzo dell’Arengario per farsi una foto col Duomo: l’ultima bravata di Dedelate

Leggi su Ilgiorno.it

È l’ennesima. Lotore noto comehato abusivamente ilin piazza delperun selfie con la cattedrale milanese avvolta nella nebbia. Il climber fuorilegge, che ha 17 anni, ha pubblicato un video su Instagram in cui cammina sul tetto di uno dei due palazzi gemelli che compongono l’Arengario, quello opposto al Museo del Novecento. Il giovane è già stato denunciato per invasione di edifici e danneggiamento dopo essere salito fino alla Madonnina del, ma questo non sembra impedirgli di entrare illegalmente in edifici pubblici e privati, accompagnato spesso da amici, con lo scopo di raggiungerne i punti più alti e immortalarsi per i suoi follower (ne ha 228.000 su Instagram).impresa rilevante risale al 13 luglio, quando insieme ad altri compari aveva fatto irruzione nella piscina Bacone diper un tuffo notturno, ma la lista delle “vette” conquistate abusivamente è piuttosto lunga: ildi, quello di Firenze, il Castello Sforzesco, un’auto della polizia, lo stadio di San Siro durante il concerto di Sfera Ebbasta e il teatro Ariston durante Sanremo.