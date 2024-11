Feedpress.me - Milano, rientra in casa ferito e muore: era figlio del luminare Austoni

Un uomo di 52 anni è morto ieri sera intorno alle 22 aaccasciandosi davanti alla compagna al rientro a, in via Giovanni Ameglio, nella periferia Nord Ovest della città. Era ildel professor Edoardo, ex primario di urologia e andrologia dell’ospedale San Giuseppe morto nel 2012. Propendono per l’incidente le indagini degli investigatori della Squadra Mobile di