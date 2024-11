Sbircialanotizia.it - Michelangelo e il segreto ‘medico’ della Cappella Sistina: tra affreschi una donna ‘con tumore al seno’

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'ipotesi di un team dd ricercatori internazionali sulla rivista 'The Breast' Glidinascondono una segreta condizione medica: unadipinta nel Giudizio Universale potrebbe essere affetta da unal seno. E' l'ipotesi formulata da alcuni ricercatori in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica internazionale 'The Breast': la figura .