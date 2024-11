Ilrestodelcarlino.it - Megabox, arriva la corazzata. Scandicci ambisce allo scudetto

Nell’ottava giornata del campionato di A1 Tigotà laOndulati del Savio Vallefoglia torna davanti al proprio pubblico: oggi alle 16 al Palala Savino Del Bene, una delle favorite nella lotta per lo, in settimana vittoriosa a Stoccarda nella seconda giornata della Cev Champions League. Le toscane sono al quarto posto in classifica, tre lunghezze davanti alle tigri di Andrea Pistola. Questa la presentazione della partita da parte del Direttore sportivo delle tigri Alessio Simone: "è una delle migliori formazioni del campionato, ed ha un organico così lungo e completo che non potremo nemmeno far conto su una loro eventuale stanchezza per la partita infrasettimanale di Coppa che hanno disputato mercoledì. Da parte nostra, siamo in un buon momento, ci stiamo allenando bene e in casa dobbiamo comunque provare a far punti con tutte le squadre, anche le più forti.