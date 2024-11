Quotidiano.net - Media, ucciso a Beirut il responsabile dei media di Hezbollah

Un attacco israeliano su un edificio nel centro dihaildelle relazioni con idi, Mohammed Afif, secondo quanto riferito da due fonti della sicurezza libanese, riporta il Times of Israel. L'attacco è stato effettuato nel quartiere Ras al-Naba'a, nella parte centrale della capitale libanese, e non nella roccaforte di, nella periferia meridionale. Le Idf non avevano diramato alcun avviso di evacuazione prima dell'attacco. Afif è rimastonel primo raid israeliano nel centro della capitale libanese da oltre un mese, sottolineano iinternazionali. L'uomo si trovava nella sede didel partito siriano Baath, e non in una struttura di, sottolinea Times of Israel. Afif era diventato particolarmente visibile dopo l'escalation militare di Israele e, in particolare, dopo l'assassinio del leader diHassan Nasrallah il 27 settembre in un altro raid mirato nel sud di