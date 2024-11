Leggo.it - Matilde Lorenzi, la sorella Lucrezia torna a sciare: «Non mi avrebbe perdonato se avessi smesso. In quei fiocchi di neve l'ho rivista»

Leggi su Leggo.it

«Grazie di tutto» scritto in inglese su una foto in bianco e nero pubblicato sui social prima dire in pista. Cosìdi, la promessa.