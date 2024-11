Tg24.sky.it - Margaret Spada, relazione Asl: non ci fu corretta rianimazione prima dell’intervento 118

Leggi su Tg24.sky.it

non sarebbe stata prontamente rianimata e la manovra che forse poteva salvarle la vita non sarebbe stata eseguitamente e tempestivamentedel 118. A dirlo sono i medici che hanno scritto ladella Asl sul percorso clinico-assistenziale della 22enne, originaria del siracusano, morta il 7 novembre a Roma dopo un intervento al naso eseguito in uno studio medico all'Eur.