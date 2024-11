Lanazione.it - Mani tese a chi è in difficoltà. La Caritas ha aiutato 422 famiglie. Sostegni raddoppiati in 8 anni

Momenti difficili sul piano economico per tanti, con trend in aumento di coloro che ad Assisi devono rivolgersi ad associazioni per tirare avanti: nel 2023 sono state 422 leaiutate, 68 le tonnellate di prodotti distribuiti grazie ai volontari che hanno prestato 7.000 ore di impegno. Nel 2016 lesostenute erano state 247. Sono alcuni numeri, riguardanti l’anno 2023, resi noti dalladiocesana in vista dell’ottava edizione della Giornata mondiale dei poveri, che ricorre oggi. Molteplici sono le iniziative organizzate, per questa giornata, dalladiocesana, in collaborazione con la Fondazione Assisie dai Centri di volontariato sociale, che sono già in corso nei vari luoghi sedi delle opere segno della diocesi stessa. "In questo contesto l’Emporio solidale diocesano ‘7 Ceste’, a Santa Maria degli Angeli, è un punto di riferimento fondamentale nell’attività delladiocesana che, dal 2016 anno della sua apertura, continua a sostenere sempre più persone eindel nostro territorio, che si rivolgono ai Centri di ascoltoparrocchiali, Centri di volontariato sociale e ai servizi sociali dei Comuni afferenti alla diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino – spiegano la direttrice dellaAnna Rita Cetorelli e il direttore della Fondazione Assisi, Timoteo Carpita – È il risultato di un lavoro in rete che prevede un servizio di raccolta e di distribuzione di generi alimentari e di prima necessità chiamando il numero 371.