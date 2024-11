Firenzetoday.it - Malati oncologici, una nuova e più grande struttura per il centro di ascolto e riabilitazione

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaycasa per ElpisPoint, ildipsico-sociale e punto informativo per idi tumori e le loro famiglie, nato nel 2021 negli spazi dell’associazione C.a.l.c.i.t. Palazzo Vecchio, infatti, con una delibera.