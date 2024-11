Ilgiorno.it - Ma come si vive a Milano?

Inquinata e insicura, oltre che oltremodo cara, in particolare per quanto riguarda le abitazioni. Questo il narrato che accompagnanegli ultimi mesi. Eppure, secondo una classifica specializzata, è la città italiana con la migliore qualità della vita. Ora, vero che questo genere di graduatorie non vanno preseoro colato, ma delle due l’una: o l’Italia è veramente un brutto Paese, se tutte le altre città sono peggio del bistrattato capoluogo lombardo, oppure nella vulgata comune che dipinge ladegli ultimi tempi c’è un pò troppa enfasi, non sempre in buona fede (leggi interessi politici). Più story telling che fotografia della realtà, insomma. Perché sarà pur vero che l’onda lunga del boom Expo si è esaurita,fisiologico che sia dopo quasi 10 anni, ma negli ultimi due lustri la città è oggettivamente cresciuta.