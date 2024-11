Vicenzatoday.it - LR Vicenza-Pro Vercelli: le probabili formazioni

Mister Vecchi per la gara odierna contro la Proha recuperato De Col, Cuomo e Greco, oltre Costa, che ha scontato il turno di squalifica. Il tecnico biancorosso deve, però, rinunciare a Rauti, fermato dal Giudice sportivo. In casa ospita, potrebbe non essere della gara il grande ex Comi.