LIVE – Trieste-Trapani 16-21 | Serie A 2024 2025 basket DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ilindi, sfida valida per l’8^ giornata delladi. Interessantissimo testa a testa tra le due squadre neopromosse che stanno regalando grande spettacolo. Sia la formazione di coach Christian che quella di coach Repesa, infatti, sono già a quota 10 punti, con l’obiettivo di continuare così per provare a mantenere la zona playoff. Mentreè reduce da due vittorie di fila,deve riscattarsi dal KO della scorsa settimana in casa della capolista Trento. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 17 novembre sul parquet del Pala, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.COME VEDERE LA PARTITA IN TVRISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASONCOME VEDERE LAA INIL REGOLAMENTO DELLAAPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F59? – Contro parziale immediato di, 16-21.