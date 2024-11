Oasport.it - LIVE Italia-Georgia, Test Match rugby 2024 in DIRETTA: gli azzurri si giocano tanto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, secondodella Autumn Nations Seriesdi. Appuntamento allo Stadio Marassi di Genova per l’Ital, alla caccia di risposte dopo la prestazione per nulla convincente offerta contro la. C’è da reagire in fretta in un incontro tutt’altro che scontato contro un avversario che vorrà dimostrare di potersela giocare con le nazionali del tier 1.L’deve riscattarsi dopo la brutta sconfitta subita a Udine con l’Argentina. I ragazzi di Gonzalo Quesada sono usciti malconci dall’incontro con i Pumas, e vorranno dare il massimo quest’oggi per ribadire la loro superiorità sulla compagine caucasica. Nonostante varie assenze – Ange Capuozzo, Lorenzo Cannone, Tommaso Allan, Federico Ruzza – la formazione azzurra partirà con i favori del pronostico e non può e non deve sbagliare questa partita che, seppur si tratti di un, può valere molto.