LIVE – Civitanova-Modena | Superlega 2024 2025 volley maschile in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per l’ottava giornata di andata del campionato didi. I cucinieri di Giampaolo Medei scendono sul campo di casa per bissare la strepitosa vittoria contro Piacenza e rimanere in scia alle migliori tre della classifica. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Alberto Giuliani, che va a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna rimediata contro Cisterna al tie-break. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 17 novembre all’Eurosuole Forum diMarche. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Cucine Lubee Valsa Groupdelladiaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.