LIVE – Busto Arsizio-Novara 3-0 25-17 25-21 25-14 | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

Latestualedi, partita valevole per l’ottava giornata di andata diA1di. Le farfalle hanno ripreso il volo con l’arrivo di coach Enrico Barbolini e vogliono continuare a stupire per conquistare altri punti importanti. Dall’altra parte della rete ci sono le zanzare di Lorenzo Bernardi, terze in classifica e chiamate ad una grande prestazione per centrare il settimo successo stagionale e rimanere incollata al secondo posto di Milano (19 punti ma con una partita in più). Si preannuncia grande battaglia: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 17 novembre all’E-Work Arena di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Eurotek Uybaed Igor Gorgonzoladella massimadel campionato italiano di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.