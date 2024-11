LIVE – Altamura-Messina Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Alle 15:00 di oggi, domenica 17 novembrescenderanno in campo in occasione della quindicesima giornata del girone C di. Sfida tra la tredicesima classificata e la terzultima. Ildeve risalire e ha bisogno della terza vittoria stagionale per allontanarsi dai bassifondi. L’ha 16 punti, tre in più dei giallorossi. Con un successo si avvicinerebbe alla prima metà della classifica, ma con una sconfitta rischia di sprofondare. La partita saràda Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio, con assistenti Veronica Martinelli di Seregno e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore. Quarto ufficiale Gabriele Totaro di Lecce. Sportface.it vi offrirà unatestuale a partire dal fischio d’inizio in programma alle 15:00.PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(ore 15)) SportFace.