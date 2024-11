Anteprima24.it - Lite all’uscita della metro: una 15enne ferisce un ragazzo con un oggetto tagliente

Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane di 19 anni è stato ferito con unda una ragazza di 15 anni. E’ accaduto ieri, verso mezzanotte,politana Scampia-Piscinola.Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, pare che la vittima avesse discusso con una. I due si conoscerebbero ma non hanno legami sentimentali. La ragazzina, al terminediscussione, lo avrebbe aggredito con qualcosa di. Il ferito, colpito all’addome, è stato accompagnato dai familiari al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove sono giunti anche i carabinieri. Il 19enne è ancora ricoverato in osservazione, con prognosi di 15 giorni. Lasarà segnalata alla procura per i minori.L'articolo: unauncon unproviene da Anteprima24.