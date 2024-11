Quicomo.it - Lite a Lugano prima dell'alba: 21enne italiano gravemente ferito

Oggi 17 novembre 2024 pocoe 6 in via al Forte ac'è stata unatra almeno due persone. Stando a unaricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, uncittadinoresidente all'estero, dopo essere stato colpito, è caduto a terra.