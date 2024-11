Genovatoday.it - Ligorna sconfitto dal NoveRomentin, Saracco: "Scelte arbitrali incredibili"

Leggi su Genovatoday.it

Si ferma la striscia di vittorie in Serie D delallo Stadio Beretta-Muttini dal NovaRomentin. Sconfitta maturata nel secondo tempo con la rete di Estrella Galeazzi arrivata al 53', decisiva nel contesto di una sfida in cui i Biancazzurri non nascondono recriminazioni nei.