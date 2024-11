Laverita.info - L’eredità di Zingaretti: un «buco» da 56 milioni sui treni che non ci sono

L’ex governatore del Lazio aveva acquistato dei convogli per linee regionali, che però non arrivano. Problemi sulle fideiussioni, come nel caso delle mascherine fantasma. E Francesco Rocca manda le carte in Procura.