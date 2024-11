Agi.it - Leggiuno celebra Gigi Riva. I suoi gol più belli [VIDEO]

AGI - Giornata dedicata anel paese natale diche hato e ricordato 'Rombo di tuono', leggendario attaccante del Cagliari (con cui vinse uno scudetto) e dell'Italia, scomparso il 22 gennaio scorso a 79 anni. La Figc e l'intero calcio italiano sono grati a", le parole del presidente Gabriele Gravina, presente all'evento insieme al capo delegazione della Nazionale A, Gianluigi Buffon, "è stato un calciatore straordinario, che ha fatto innamorare milioni di tifosi azzurri (è ancora suo il record di gol con la maglia azzurra, ben 35 reti in 42 partite), ma soprattutto è stato un esempio per il suo orgoglio e la sua fedeltà. 'Per sempre' non è un semplice slogan, piuttosto è la missione, l'impegno che mi sento di assumere a nome della Federazione e del Club Italia per tramandare la sua memoria ai giovani".