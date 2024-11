Legge di Bilancio Landini CGIL | tagli diretti alla scuola avranno ripercussioni negative sulla qualità della vita dei cittadini

Leggi su Orizzontescuola.it

Secondo il leader, Maurizio, ladisi presenta come una misura ingiusta e rischiosa per il Paese. Intervistato da Maria Latella su Radio 24,ha evidenziato come il principale approcciomanovra sia ilspesa pubblica per ridurre il debito, senza tuttavia intervenire sulle entrate. Questa scelta, secondo il sindacalista, comporta una contrazione degli investimenti in settori strategici come l’automotive e il mezzogiorno.L'articolodi):dei