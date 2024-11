Chietitoday.it - Le scuole del comprensivo De Petra si presentano ai piccoli alunni

Leggi su Chietitoday.it

Al via le giornate diaperte per le iscrizione del prossimo anno scolastico alDeche include i plessi delle infanzie e delleprimarie di Casoli, Altino e Palombaro e lesecondarie Casoli-Altino. Tra le proposte per il prossimo anno scolastico una maggiore.