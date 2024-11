Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Souare e Polizzi bocciati. Lisi si salva, Gemello luci e ombre

5,5ma anche. Sulla conclusione di Gambale, che apre le porte al vantaggio del Pineto, forse più di così non poteva fare. Su Germinario e Del Sole serviva qualcosa in più. Mala sua porta al 27’ su Del Sole prima del 3-1, reattivo, nella ripresa, su Gambale. LEO 5,5 Il meno peggio nel pacchetto arretrato. SQUARZONI 4,5 Torna dal primo minuto. Impacciato.4 Prestazione imbarazzante. Mai un anticipo di testa, disimpegni sciagurati. Prende un giallo che poteva essere un rosso. MEZZONI 5 Borsoi lo contrasta, mentre Bruzzaniti lo attacca. Forse paga una condizione non eccellente. BARTOLOMEI 5 Partita sottotono. Travolto dagli avversari nella prima mezz’ora, non riesce a prendere per mano la squadra. GIUNTI 5 Gira a vuoto e sbaglia anche gli appoggi più semplici.