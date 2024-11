Latina-Crotone oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi su Sportface.it

Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la quindicesima giornata del girone C di/2025. Pitagorici in gran forma, in striscia di risultati positivi da sei partite (tre vittorie e altrettanti pareggi) e reduci dalla bella vittoria per 3-2 contro il Catania. I nerazzurri invece sono tornati al successo nell’ultimo turno contro il Sorrento e vogliono dare continuità.RISULTATI E CLASSIFICA: come vedere il matchL’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 17 novembre alle ore 17.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 252 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SportFace.