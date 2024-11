L’arte del copiare | una mostra sulla contraffazione nella moda

Leggi su .com

Life&People.it Rubare le idee è il ’furto’ più antico della storia, soprattutto nel mondo della creatività. D’altra parte se lo stesso Picasso affermava che i bravi artisti copiano, i geni rubano, qualcuno si sarà pur sentito legittimato a farlo. E la, spesso celebrata come espressione di creatività, oltre che lusso, è da sempre, a tal riguardo, afflitta da un’ombra insidiosa: la. Un fenomeno che, dagli anni ’20 e ’30 ad oggi, ha rappresentato, non solo una sfida economica per i grandi marchi, ma anche il riflesso della tensione tra esclusività e accessibilità. A far luce su questo tema di bruciante attualità è l’esposizione dal titolo “La mode en modèles. Photographies des années 1920-1930”, ospitata fino al 26 gennaio 2025 al Musée des Arts Décoratifs di Parigi.