Trevisotoday.it - L'archivio Caveziel Pozzi in mostra alla Mig 2024 di Longarone

Leggi su Trevisotoday.it

Luca Caviezel (1923-2020) è unanimemente considerato uno dei più grandi esperti in materia di gelato. In particolare, i suoi libri sono ritenuti una “bibbia” per tutti gli addetti ai lavori. È un grande onore perFiere Dolomiti presentare, in occasione della prossima MIG (23-25-febbraio.