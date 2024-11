Lanazione.it - Ladri in azione nel noto ristorante. Rubati vini e champagne per migliaia di euro

Torre del Lago, 17 novembre 2024 –inall’interno delBasilico Fresco di Torre del Lago, molto conosciuto per la sua cucina e, soprattutto, per la qualità della sua cantina. Una particolarità che i malviventi conoscevano bene, visto che il loro obiettivo erano soprattutto le bottiglie che si trovavano all’interno del locale. Il blitz è avvenuto nella notte. Ihanno forzato la porta di ingresso e si sono introdotti all’interno del. Lì hanno sottratto diversipregiati, per un valore complessivo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 50mila. Indagano le forze dell’ordine.