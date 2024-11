Ilrestodelcarlino.it - "La transizione è una vera sfida"

Mercato delle auto elettriche, ecco consa ne pensa Lorenzo Lucesoli, amministratore della Lucesoli & Mazzieri Spa, concessionario ufficiale per la provincia di Macerata per i brand Peugeot, Citroen e Opel. "Negli ultimi anni – dice Lucesoli –, questo settore ha vissuto una crescita significativa, tuttavia il cammino verso una mobilità completamente sostenibile è ancora costellato di sfide. In provincia si contano circa 40 stazioni di ricarica pubblica, un numero insufficiente per una crescita significativa. Laverso l’elettrico rappresenta unae un’opportunità per le aziende locali. Un esempio concreto è la micro-mobilità elettrica, scooter e biciclette elettriche potrebbero trovare un mercato ideale nei borghi del Maceratese".