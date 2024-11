Tpi.it - La rosa della vendetta: le anticipazioni (trama e cast) della 18esima puntata

Leggi su Tpi.it

La: leStasera, domenica 17 novembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda lade La, serie tv turca in onda in prima serata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal ?ahin, interpretato da Murat Ünalm??, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Vediamo insieme ledi oggi.Con un biglietto, Gulcemal chiede a Zafer di raggiungerlo in cima alla scogliera. Una volta lì, le domanda se gli abbia mai voluto bene e quando lei risponde di no, si lascia cadere nel vuoto. Passano cinque anni, e tutti lo danno ormai per morto. Mert e Gulendam hanno avuto una bambina, Müjgan, e Zafer vive insieme a loro poiché affetta da quelli che sembrano sintomi di demenza senile.