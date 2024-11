Fanpage.it - La presidentessa del Palmeiras stronca l’arrivo di Neymar: “Non siamo un dipartimento medico”

Leggi su Fanpage.it

I problemi fisici disono diventati un caso in Brasile. Ilsi tira indietro sul suo ingaggio: "Non accetterò che firmiamo un giocatore che non è idoneo a giocare"