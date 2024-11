Iltempo.it - La mappa che cambia tutto. Sottocorona e la verità sul grande freddo

Come finirà il weekend? Ci aspetta un peggioramento del tempo e l'arrivo di undeciso e invernale? A rispondere a queste domande sono le previsioni meteo per domenica 17 novembre di Paolo, su La7. Oggi sono attese lievi precipitazioni sul basso e medio Tirreno e sulle zone interne del centro, nelle zone fra Liguria di Levante e Alta Toscana, qualche pioggia più consistente sull'Appennino Tosco-emiliano. "Non è un maltempo marcato però ci sono piogge di una di una certa intensità", spiega il meteorologo. Detto questo, come partirà la nuova settimana? Lunedì 18 novembre "questa situazione in qualche modo migliora al nord, ci sono nuvole ma di piogge ben poche", spiega. Al centro e al sud insulare invece precipitazioni deboli e qualcuna più marcata. Martedì 19 novembre al di là delle Alpi si affaccia una forte perturbazione che al momento coinvolge marginalmente solo la Valle d'Aosta.