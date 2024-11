Sport.quotidiano.net - La 12° giornata. Match di punta tra Forlì e Cantù

La 12ªdi A2 è iniziata ieri sera con Cividale – Fortitudo e terminerà domani con Brindisi – Piacenza. Oggi, tutte alle 18, le altre otto partite. Tanto interesse per la gara di, dove un’Unieuro che cerca continuità ospita l’Acqua San Bernardoche sta pregustando la possibilità di avere Grant Basile da italiano. I brianzoli, qualora il giocatore dovesse andare a referto con gli Azzurri di Pozzecco (per adesso è stato convocato) e dunque diventare italiano a livello di tesseramento, potrebbero addirittura andare su un ulteriore americano da aggiungere a un roster già da promozione. Grande curiosità anche a Torino, dove la truppa di Boniciolli, in crescita, ospita un’Urania Milano sempre molto continua. Pesaro non può sbagliare in casa con Cento, mentre Orzinuovi vuole accorciare la distanza con le prime nella sfida interna con Verona.