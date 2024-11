Parmatoday.it - Krause (e Semmens) al Noce: tra presente e futuro

Leggi su Parmatoday.it

Il presidente del Parma, Kyle, è rientrato dai suoi impegni di lavoro nelle Langhe per rimanere al fianco delle sue calciatrici, impegnate ato contro il San Marino nel match di campionato., con al fianco il dirigente ex Southampton Martin, era arrivato in Italia una.