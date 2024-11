Fanpage.it - Jake Paul si scusa pubblicamente per come è finito il combattimento con Mike Tyson: ha avuto pietà

Leggi su Fanpage.it

ha confermato quello che molti sospettavano, non ha voluto infierire su unormai alla sua mercé. Il 27enne youtuber ha chiesto: "Mi dispiace di non averlo messo KO, ragazzi. Dopo averlo visto un po' stanco, non volevo fargli troppo male".