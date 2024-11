Italia-Ungheria oggi in tv | canale orario e diretta streaming Europei curling femminile 2024

Leggi su Sportface.it

Sta per terminare l’attesa per, partita valevole per la terza sessione del girone deglidi, di scena a Lohja, in Finlandia. Dopo le vittorie contro Lituania e Turchia nella prima giornata, le azzurre di Soren Gran scendono sul ghiaccio finlandese per infilare il terzo successo consecutivo e proseguire nel migliore dei modi la rassegna continentale. Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis devono vedersela ora con la formazione ungherese guidata dalla skipper Vera Kalocsai-van Dorp, reduce dal successo contro l’Estonia e dalla sconfitta contro la Svezia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00ne di domenica 17 novembre alla Kisakallio Sports Institute di Lohja.