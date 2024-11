Italia ko a San Siro la Francia vince 3-1 e chiude 1^

Leggi su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) – L’viene sconfitta 3-1 dallaal Meazza nell’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2024/2025 eal secondo posto nel gruppo 2 della Lega A: decidono la doppietta di Adrien Rabiot e un autogol di Vicario sulla punizione di Lucas Digne, di Cambiaso la retena. La squadra guidata da Didier Deschamps parte forte e passa in vantaggio dopo appena due minuti con un colpo di testa di Adrien Rabiot sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Digne. Gli azzurri provano subito a reagire allo svantaggio, arrivando alla conclusione al 9? con Barella, ma Maignan blocca senza problemi. La formazione transalpina si difende in maniera molto ordinata e l’fa fatica a trovare i giusti spazi per colpire gli avversari. Al 25? Di Lorenzo tenta il colpo di testa su cross di Dimarco da punizione, ma non inquadra lo specchio della porta.