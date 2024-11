Italia-Georgia oggi in tv | canale orario e diretta streaming Autumn Nations Series 2024 rugby maschile

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per il secondo turno delle Vittoria Assicurazionidi. Dopo la cocente sconfitta interna rimediata contro l’Argentina, gli azzurri tornano in campo per riscattarsi e festeggiare davanti al proprio pubblico. Il tecnico azzurro Gonzalo Quesada ha deciso di cambiare otto giocatori rispetto alla sfida contro i Pumas per avere una formazione quanto più completa, nonostante le assenze pesanti di Allan e Capuozzo. Richard Cockerill, allenatore dei Lelos, ha invece confermato 14 titolari dei 15 che hanno affrontato gli All Blacks XV. Si preannuncia grande battaglia tra queste due giovani formazioni (età media di 26 anni per entrambe): chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 14:40 di domenica 17 novembre allo stadio Luigi Ferraris di Genova.