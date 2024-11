Inter-news.it - Italia-Francia, Spalletti ‘sposta’ Barella ma non rinuncia all’Inter! La probabile formazione

San Siro si prepara ad accogliere il grande match tra, valido per l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2024-2025. Luciano, consapevole dell’importanza della sfida, non vuole rischiare un calo di concentrazione e punta su unasolida, con qualche rotazione, ma nona Nicolòe al blocco Inter.– In palio c’è il primo posto nel Gruppo 2, un obiettivo alla portata dell’, al quale basta evitare una sconfitta con più di due gol di scarto per conservare il primato contro la. Con Nicolòspostato in una posizione più arretrata a centrocampo rispetto al ruolo di trequartista ricoperto contro il Belgio, il ct conferma la centralità dei giocatori dell’Inter nella sua strategia. Alessandro Bastoni guiderà la difesa, mentre Federico Dimarco occuperà ancora la fascia sinistra.