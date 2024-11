.com - Italia-Francia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –Torna in campo l’. La Nazionale di Luciano Spalletti, dopo la sofferta vittoria contro il Belgio e la conseguente qualificazione ai quarti di finale di Nations League, affronta per l’ultima partita del girone la. A San Siro Deschamps deve fare a meno di Mbappé, nemmeno convocato, ma ha già festeggiato il passaggio del turno grazie allo 0-0 dello Stade de France contro Israele. Il match traè in programma oggi, domenica 17 novembre, alle ore 20.45. Ecco le(3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Kean. All. Spalletti(4-3-3): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Kanté, Rabiot; Barcola, M. Thuram, Nkunku.