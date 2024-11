Inter-news.it - Italia-Francia, a San Siro tanti ospiti: anche tre dirigenti dell’Inter

In corsoa San, ultimo match di Nations League. Al Giuseppe Meazza di Milanoillustri, tra cui tre.PRESENTI –congiocatoriin campo, ben cinque su sei: quattro lato azzurro e un lato transalpino. Si parla ovviamente di Bastoni, Barella, Frattesi e Dimarco per la Nazionale di Luciano Spalletti; Marcus Thuram per quella di Didier Deschamps. Panchina invece per Benji Pavard, che è stato convocato come sostituto dell’infortunato Fofana. Ma a Sanoltre ad essere una serata di stelle in campo, lo èsugli spalti. Presenti tredi grande caratura: ossia il presidente Beppe Marotta, il DS Piero Ausilio e il Vice DS Dario Baccin., l’Inter osserva da vicino: serata a tinte nerazzurreSOTTO OSSERVAZIONE – Marotta, Ausilio e Baccin quindi vedranno da vicino i loro giocatori.