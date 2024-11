Lapresse.it - Italia-Brasile: bilaterale Meloni-Lula, focus su nuovo Piano Azione Partenariato Strategico

Rio de Janeiro, 17 nov. (LaPresse) – Alla vigilia del Vertice G20 di Rio de Janeiro, la presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto un incontrocon il Presidente della Repubblica Federale del, Luiz Inácioda Silva. Nel congratularsi per il lavoro portato avanti dalla Presidenza brasiliana, informa una nota di palazzo Chigi, “la premier ha espresso apprezzamento per la sinergia e la continuità assicurata dalle due Presidenze, quellana del G7 e quella brasiliana del G20, sancita dalla condivisione delle priorità tematiche affrontate, a partire da sviluppo, transizione energetica e sicurezza alimentare”. Sul, è stata manifestata la “comune volontà di continuare a lavorare per rafforzare iltra Roma e Brasilia, individuando i settori prioritari sui quali focalizzare l’attenzione, a partire da quello economico-commerciale, avvalendosi anche della collabordella storica presenza della numerosa Comunitàna in