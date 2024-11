Salernotoday.it - Incendio in un locale del centro storico di Salerno: scatta l'evacuazione

Leggi su Salernotoday.it

Momenti di tensione, alle prime luci dell’alba, neldi, dove unè divampato all’interno di unabbandonato situato in via Fasanella, sotto Palazzo Genovese. Ingenti i danni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme e gli agenti della.